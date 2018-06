CCPL deve ser a confederação de todas as associações portuguesas do país – Elisabete Soares (C/ÁUDIO)

Tem 46 anos, um filho de 15 e vive no Luxemburgo há mais de duas décadas. Elisabete Soares é a nova presidente da Confederação da Comunidade Portuguesa no Luxemburgo (CCPL). Sucede no cargo a Paula Martins, eleita em 2015 e que vai agora partilhar a vice-presidência com Sérgio Carvalho.

Ouvida pela Rádio Latina, a nova líder da CCPL falou das suas prioridades e ambições, sublinhando que a CCPL “deve ser a confederação de todas as associações portuguesas existentes no Luxemburgo”.

Um dos primeiros passos da nova direção será uma revisão aprofundada da situação financeira da CCPL, que, segundo a nova líder, “não é brilhante”

Elisabete Soares vive no Luxemburgo há 24 anos. Foi jornalista na Rádio Latina, trabalhou no serviço jurídico da rede Objetif Plein Emploi e há uma década que é uma das responsáveis pela CIGL Bettembourg, uma associação sem fins lucrativos que trabalha na área da reinserção profissional. A sua relação com a CCPL tem cerca de 20 anos, já que integrou a primeira direção da confederação. Anos de experiência que lhe permitiram ficar a conhecer melhor a comunidade.

A nova direção da CCPL foi eleita na noite de quinta-feira, na primeira reunião do Conselho da Confederação realizada após o congresso de 22 de abril. A nova equipa foi eleita com 25 votos a favor. Dos dez elementos, seis são mulheres.

Redação Latina (Foto: CCPL)