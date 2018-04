CCPL deve ser um organismo de pressão junto dos governos – Mário Lobo (C/ÁUDIO)

Mário Lobo, membro do Conselho Nacional para Estrangeiros (CNE), quer que a Confederação da Comunidade Portuguesa no Luxemburgo (CCPL) seja um organismo de pressão junto dos Governos de Portugal e do grão-ducado.

Dois dias depois de ter anunciado que é candidato à presidência da CCPL, Mário Lobo falou à Rádio Latina das suas prioridades para a organização.

Mário Lobo integrou a CCPL em 2014, tendo sido eleito para o Conselho de Administração da estrutura associativa no ano seguinte. Saiu cinco meses depois por não concordar com a visão da direção. Agora quer dar outro rumo às coisas. Reforçar o contacto com as associações e ouvir mais a comunidade são dois dos objetivos.

Falta de abertura à comunidade é precisamente a principal crítica que tece à atual direção. O português de 40 anos fala também em falta de transparência, adiantando que nem o relatório de contas referente a 2016 foi aprovado. E isto, a poucas semanas do próximo congresso, marcado para 22 de abril.

O candidato a presidência da CCPL lamenta também que a data do congresso ainda não tenha sido divulgada oficialmente pela direção, algo que, segundo afirma, devia ter sido feito com seis meses de antecedência, segundo os estatutos da confederação. Um congresso que, de resto, já devia ter acontecido, lamenta Mário Lobo.

Mário Lobo é candidato à presidência da CCPL. O cargo é desempenhado atualmente por Paula Martins.

(Clique aqui para ler e ouvir a reação de Paula Martins)



Redação Latina