CCPL elege nova liderança

A Confederação da Comunidade Portuguesa no Luxemburgo (CCPL) realiza este domingo o seu IX congresso, no Centro Cívico de Hesperange, para eleger uma nova direção e anunciar, alguns dias mais tarde, o nome do novo líder.

É a partir dos resultados deste congresso que serão, depois, eleitos os órgãos que vão gerir este organismo.

São aceites delegados, em representação das associações com maioria de sócios portugueses, além dos membros efetivos das comissões comunais consultivas de integração, do conselho nacional para estrangeiros, do conselho das comunidades portuguesas e das câmaras profissionais.

A CCPL é atualmente presidida por Paula Martins (na foto).

