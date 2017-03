CE confirma multa de cerca de 80 ME à Cargolux

A Cargolux, empresa luxemburguesa de transporte aéreo de frete, foi hoje multada em 79,9 milhões de euros (ME).

A penalização foi confirmada pela Comissão Europeia, que aplicou multas de quase 800 milhões de euros a 11 companhias aéreas, acusadas de atuar em cartel mundial no transporte de mercadorias.

As companhias infratoras são acusadas de se terem concertado na imposição de sobretaxas no preço do combustível ou na segurança, entre 1999 e 2006.

Além da Cargolux foram penalizadas, por violação das leis da concorrência, a Air Canada, a Air France-KLM e a British Airways, entre outras.

A decisão não é nova, já que o Executivo de Bruxelas tinha anunciado, em 2010, o montante das multas.

A decisão foi, entretanto, suspensa devido a uma falha processual, entretanto resolvida.

