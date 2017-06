”Ce n’est qu’un au revoir” – Cônsul Rui Monteiro (C/ÁUDIO)

O Cônsul-geral de Portugal, Rui Monteiro, vai deixar, brevemente, o Luxemburgo.

O diplomata vai para Bucareste desempenhar as funções de conselheiro da Embaixada de Portugal na Roménia, depois de ter passado cinco anos no Luxemburgo.

No Luxemburgo, o cônsul Rui Monteiro impulsionou o sistema de marcação prévia, que acabou com as longas filas à porta do Consulado, além de ter levado os serviços consulares às regiões onde há mais portugueses. Estas duas medidas melhoraram o atendimento aos utentes.

Mas a marca que quis deixar foi a de um cônsul próximo de todos os portugueses, independentemente da sua condição social.

O cônsul Rui Monteiro reconhece que há aspectos a melhorar no trabalho consular e que os recursos humanos continuam a ser limitados, face ao número de utentes.

Antes de partir para Bucareste, Rui Monteiro não deixa de incentivar os portugueses do Luxemburgo a recensearem-se para as eleições autárquicas deste ano.

Rui Monteiro, Cônsul-geral de Portugal no Luxemburgo, falou à Rádio Latina, antes da transferência para a Embaixada de Bucareste, onde vai exercer funções a partir de agosto.

Redação Latina