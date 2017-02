Cee Lo Green transforma-se, pinta-se de ouro e lança um tema

O norte-americano Cee Lo Green foi uma das personagens mais faladas devido à forma como se apresentou nos Grammy, vestido e pintado de ouro, da cabeça aos pés.

Agora sabe-se que tudo não passou de uma campanha publicitária com o intuito de apresentar o seu novo projeto e alter ego, Gnarly Davidson.

Um dos pontos centrais desta campanha de marketing foi a criação de uma nova conta no Instagram, com o nome “Gnarly Davidson”, e o single de estreia tivera já sido lançado no final de 2016: “F*** Me, I’m Famous”, e que o pode ouvir mais abaixo. Quanto ao disco, ainda pouco se sabe.

Veja, a seguir, a chegada de Cee Lo Green, agora Gnarly Davidson, à cerimónia da entrega dos Prémios Grammy, e o novo tema “F*** Me, I’m Famous”.

(Foto: GETTY / Vídeos: Gnarly Instagram)