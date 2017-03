Céline Dion canta canção do filme “A Bela e o Monstro”

Céline Dion partilhou, ontem (10/03), o áudio de um tema inédito que faz parte da banda sonora do filme “A Bela e o Monstro”.

O filme – cuja estreia mundial realizou-se no dia 2 de março, em Hollywood -, inclui a música de Céline, “How Does a Moment Last Forever” (que a Rádio Latina já havia referido aqui) bem como o o tema principal na voz de Ariana Grande e John Legend (veja aqui).

A cargo do vencedor de Óscar Alan Menken e do escritor Tim Rice, a canção acompanha algumas cenas interpretadas por Emma Watson e Dan Stevens, em que marca o relacionamento da Bela com o seu pai, cantada pelos dois personagens em diferentes momentos.

Ouça “How Does a Moment Last Forever” em baixo: