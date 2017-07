Célula Anti-Terrorista: 11 pessoas suspeitas de radicalização no Luxemburgo – RTL

Onze casos de pessoas suspeitas de radicalização chegaram à Célula Anti-Terrorista da Polícia Grã-Ducal nos últimos meses. Os casos foram notificados através da linha verde do serviço, entre 1 de outubro de 2016 e 20 de julho deste ano.

Os dados foram divulgados pelo procurador-adjunto do Estado, Georges Oswald, que, em entrevista à RTL, garantiu que “as autoridades estão a seguir de perto os suspeitos que se encontram em território luxemburguês”, para impedir que “passem aos atos”.

Segundo os dados do procurador-adjunto do Estado revelados à RTL, serão seis os residentes do Grão-Ducado que viajaram para a Síria, alguns dos quais terão participado em combates e perdido a vida. Sabe-se também que um suspeito terá sido detido em Canach e extraditado para Espanha.

Ainda de acordo com a estação luxemburguesa, alguns professores terão também alertado as autoridades para “casos preocupantes” no Luxemburgo.

