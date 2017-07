Centro Antivenenos belga recebeu 421 chamadas do Luxemburgo em 2016

O Centro Antivenenos belga recebeu 421 telefonemas do Luxemburgo, no ano passado.Trata-se de um aumento de 10%, em relação a 2015, ano em que o organismo foi contactado por 382 pessoas do Grão-Ducado, segundo o relatório anual da estrutura.

A população do Luxemburgo pode contactar aquele serviço do país vizinho, desde 2015, para situações de intoxicação ou envenenamento, no âmbito de uma parceria entre os dois países.

390 das 421 chamadas foram pedidos de informação de urgência, na sequência do contacto com alguns produtos, sobretudo medicamentos e detergentes.

As restantes 31 chamadas abrangeram “questões diversas”, indica o relatório anual do Centro Antivenenos.

A maior parte dos telefonemas acontece na sequência de incidentes, sendo que 10% dos casos são devidos a erros terapêuticos, sobretudo a nível da dosagem.

O documento refere, ainda, que o site do organismo (centreantipoisons.be) foi visitado, o ano passado, por 2.314 internautas do Luxemburgo.

Para a ministra da Saúde, Lydia Mutsch, o aumento da procura é a prova de que “este serviço de urgência de tornou indispensável aos cidadãos”.

A população pode contactar o centro, através do número 8002-5500, que se destina, por exemplo, a esclarecer questões urgentes sobre produtos considerados perigosos.

Redação Latina