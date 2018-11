SNCT fecha centro de inspeção de Wilwerwiltz e abre em Marnach

A Sociedade Nacional de Controlo Técnico (SNCT) vai abrir um novo centro de inspeção automóvel no norte do país, mais precisamente em Marnach. Em contrapartida, o de Wilwerwiltz vai fechar as portas. A informação foi avançada pelo ministro do Desenvolvimento Sustentável, François Bausch, na resposta a uma questão parlamentar dos deputados cristãos-sociais Martine Hansen e Marco Schank.

Tanto a abertura da nova estrutura em Marnach, como o fecho da de Wilwerwiltz estão previstos para o final de 2019.

Ainda segundo François Bausch, as autoridades comunais já estão a elaborar um plano para a construção de habitações no espaço ocupado atualmente pelo centro de inspeção de Wilwerwiltz.

Além de Marnach, a SNCT tenciona abrir outros dois centros em Junglinster e Fridhaff.

Redação Latina (Foto: snct)