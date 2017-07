Centro Europeu de Consumidores informa passageiros do Findel sobre os seus direitos

Na época alta das férias aumentam as queixas de passageiros de aviões, confrontados com várias falhas.

Voos cancelados, atrasados, overbooking, bagagens extraviadas.

Estes são alguns exemplos de danos causados aos passageiros, que muitas vezes se deparam com um muro de silêncio, quando pedem justificações para as anomalias.

Foi, sobretudo, a pensar neles que o Centro Europeu de Consumidores (CEC) do Luxemburgo decidiu marcar presença, hoje das 9:00 às 17:00, na área das chegadas do aeroporto do Findel, com um stand de informação sobre os direitos dos passageiros.

Redação Latina