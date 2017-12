Centro de inspeção automóvel em Bertrange abre em 2018

O Luxemburgo vai ter um novo centro de inspeção automóvel. A empresa DEKRA vai receber os primeiros clientes na zona industrial “Bourmicht”, em Bertange, a partir de fereveiro do próximo ano.

A Sociedade Nacional de Controlo Técnico de Automóvel (SNCT) perde assim o monopólio deste serviço no grão-ducado, graças à nova lei que abriu este mercado à concorrência desde o ano passado.

As instalações do centro da DEKRA foram inauguradas esta segunda-feira, na presença do ministro do Desenvolvimento Sustentável e das Infraestruturas, François Bausch. Todavia, as primeiras inspeções em Bertrange só serão possíveis a partir do dia 1 de fevereiro.

