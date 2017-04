Centro de noite do Findel com mais de 14 mil dormidas durante a Ação de Inverno

Foto: Gouvernement.lu

O centro de noite do Findel registou mais de 14 mil dormidas durante a Ação de Inverno, entre 1 de dezembro de 2016 e 31 de março deste ano.

O balanço desta edição da iniciativa, divulgado pelo Ministério da Família e Integração, mostra que o centro de noite do Findel foi mais solicitado do que no ano anterior, verificando-se um aumento de 42,98%.

Com quase 21 mil entradas, o centro de dia da Cruz Vermelha, em Bonnevoie, também teve mais afluência. O aumento é de 13,55% face à Ação de Inverno 2015/2016.

No total, 1 792 pessoas recorreram ao centro de noite e 864 ao centro de dia. Tanto num serviço como no outro, a maior parte dos beneficiários tinha entre 26 e 45 anos de idade.

De referir ainda que o chamado Foyer Abrisud também acolheu mais pessoas este ano: 53 contra 44 no ano passado.

A Ação de Inverno foi lançada em 2001 e tem como objetivo proteger os sem-abrigo de hipotermia durante os meses mais frios do ano. A iniciativa é coordenada pelo Ministério da Família, em parceria com a Cruz Vermelha, Caritas e Inter-Actions.

Redação Latina