Centro Contra a Radicalização já foi contactado (C/ÁUDIO)

Aberto há menos de uma semana, o novo “Centro Contra a Radicalização – respect.lu” já atendeu o primeiro utente. O serviço visa o acompanhamento e aconselhamento de pessoas confrontadas com o extremismo e radicalização violenta e respetivos familiares.

Escutada pela Rádio Latina, Karin Weyer, psicóloga e responsável pelo serviço, disse que o centro foi contactado por um profissional do setor psicosocial com questões ligadas à prevenção.

O centro pode ser contactado através do número de telefone 20 60 62 ou do e-mail respect@respect.lu . As consultas, que são gratuitas, servem para os psicólogos avaliarem a situação e depois avançarem com as medidas mais adequadas.

Karin Weyer esclarece ainda que o “Centro Contra a Radicalização – respect.lu” é um serviço de apoio e não uma linha da polícia.

Karin Weyer, psicóloga e responsável pelo “Centro Contra a Radicalização – respect.lu”. Um serviço que abriu esta semana e que é assegurado pela nova associação SOS Radicalização, criada no mês de maio. A iniciativa funciona sob a alçada do Ministério da Família e Integração.

