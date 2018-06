Cerca de 15% dos seropositivos continuam a não saber que têm o vírus

Cerca de 15% dos seropositivos residentes no Luxemburgo continuam a não saber que têm o vírus, segundo as estimativas do HIV Berodung da Cruz Vermelha.

O número foi lembrado no âmbito do 30.º aniversário do serviço, data que serviu também para assinalar o lançamento da nova campanha de sensibilização da organização, “Sécher ënnerwee”.

Com a nova ação, o serviço da Cruz Vermelha quer difundir a mensagem de que a proteção contra o vírus VIH deve ser um reflexo tal como é, por exemplo, o uso do cinto de segurança quando andamos de carro, de óculos de sol em dias de céu azul ou de guarda-chuva quando chove.

O HIV Berodung foi fundado em 1988, enquanto Aisberodung, com a missão de acompanhar as pessoas com o vírus da sida em fase terminal. Hoje é um serviço nacional de saúde pública dedicado à prevenção do VIH, da hepatite C e doenças sexualmente transmissíveis. Além disso, presta acompanhamento psicossocial às pessoas portadoras do vírus da sida.

