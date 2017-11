Cerca de 15 milhões de euros para enquadrar os refugiados

O orçamento destinado ao enquadramento dos requerentes de asilo em 2018 ronda os 15 milhões de euros. A verba foi revelada no Parlamento pela ministra da Integração, Corinne Cahen, que sublinhou que todos os meses chegam ao país cerca de 200 pessoas à procura de refúgio.

No total, o Orçamento do Estado para 2018 prevê uma verba de 42,8 milhões de euros para o Gabinete Luxemburguês de Acolhimento e Integração (OLAI). Trata-se de um aumento de 9,3%, em relação a 2017.

A verba deve garantir ao OLAI a contratação de 40 pessoas, sendo que outra parte do montante será investida na construção de uma estrutura destinada ao acompanhamento de refugiados com traumas psíquicos.

A situação dos requerentes de asilo deve ser debatida nas próximas semanas, com os membros da Comissão dos Negócios Estrangeiros, a pedido do grupo parlamentar do CSV.

