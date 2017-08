Cerca de 160 pedidos de asilo em julho

O Luxemburgo registou uma ligeira subida no número de pedidos de asilo. Quase 160 (158) requerentes de proteção internacional chegaram ao país no mês passado, representando mais 15 pedidos face a junho.

Os dados da Direção da Imigração, divulgados esta terça-feira, elevam para 1 369 o número de pedidos de asilo desde o início deste ano.

Tal como tem vindo a ser hábito, a Síria, com 24 pedidos, foi o país de origem de grande parte dos requerentes. Houve também registo de 18 pedidos por parte de argelinos. A Albânia, com 11 pedidos, completa o pódio dos países de origem com maior número de pedidos de proteção internacional ao Luxemburgo, no mês de julho.

Recorde-se que 2016 fechou com 2 035 pedidos de asilo, menos 412 do que em 2015.

Redação Latina