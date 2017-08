Cerca de 28% dos residentes vão de férias em setembro – TNS-Ilres

Embora agosto seja o mês preferido para as férias de verão, há quem prefira viajar mais tarde.

De acordo com os resultados de uma sondagem do TNS-Ilres, cerca de 28% dos residentes do Luxemburgo vão de férias em setembro.

A sondagem revela que, antes do verão, 75% dos inquiridos tencionavam fazer uma viagem durante as férias, mas em alturas distintas. Quarenta e três por cento tinham como preferência o mês de agosto e 22% o de julho.

A preferência pelo mês de agosto varia em função da idade. Por exemplo, 49% das pessoas com mais de 65 anos preferem gozar as férias de verão em setembro.

A sondagem do TNS-Ilres foi realizada em julho, a partir de uma amostra de 525 pessoas, que, segundo o instituto, é representativa da população luxemburguesa com mais de 18 anos de idade.

