Cerca de 29 mil dormidas num ano no Luxemburgo através do Airbnb

O serviço online de arrendamento Airbnb registou cerca de 29 mil dormidas, nos últimos 12 meses no Luxemburgo. Ao arrendar casa, apartamento ou quarto através do site, um proprietário encaixa, em média, 3 150 euros por ano.

Segundo dados da multinacional revelados à Rádio Latina, a plataforma conta já com 650 proprietários no grão-ducado, elevando para 890 as opções no país através do Airbnb. Mais de metade dos donos são homens, entre os 30 e 50 anos de idade.

As casas ou apartamentos representam 56% das opções de arrendamento disponíveis no Luxemburgo, ao passo que 41% são quartos. Os restantes 3% dizem respeito a quartos partilhados.

Regra geral, os visitantes que pernoitam no Luxemburgo através do Airbnb ficam quatro noites no país. A esmagadora maioria (78%) é oriunda de outros países da Europa, seguindo-se a América do Norte (12%) e depois a Ásia (5%).

Redação Latina