Cerca de 30 luxemburgueses em missão no Sahel

Há quase 30 luxemburgueses atualmente em missão diplomática no Sahel. Dez estão no Burkina Faso, 14 no Mali e cinco no Níger. Trata-se de agentes do Ministério dos Negócios Estrangeiros e da agência LuxDev, acompanhados pelos respetivos familiares, bem como de polícias e militares destacados no âmbito das missões da União Europeia.

Estes dados foram revelados pelo ministro da Ação Humanitária, Romain Schneider, e pelo seu homólogo dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, em resposta a uma questão parlamentar da deputada Nancy Arendt, do Partido Cristão Social (CVS).

A deputada cristã social tinha pedido esclarecimentos sobre a segurança dos voluntários luxemburgueses naqueles países, depois de alguns deles terem sido visados por atentados terroristas. É o caso do Burkina Faso, que foi alvo de um ataque, na embaixada francesa, no mês passado, causando 16 mortos e vários feridos.

Na resposta à deputada, os ministros garantem que nos últimos anos têm sido tomadas várias medidas para reforçar a segurança das missões diplomáticas luxemburguesas no estrangeiro, entre as quais o reforço da segurança física das instalações no terreno ou ações de formação em matéria de segurança.

O Executivo assegura também que está atento à situação de crise dos últimos tempos e que o assunto foi discutido no Conselho de Ministros de 9 de março. Ficou, então, decidido avançar, uma vez mais, com um reforço da segurança no terreno, a nível das instalações, do pessoal e das comunicações.

Romain Schneider e Jean Asselborn sublinham, no entanto, que a segurança dos recursos humanos está em primeiro lugar e não excluem a evacuação dos cidadãos, “em caso de ameaça tangível”.

Redação Latina