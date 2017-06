Cerca de 32% dos adolescentes do Luxemburgo não têm as competências escolares básicas (C/ÁUDIO)

Cerca de 32% dos adolescentes no Luxemburgo não têm as competências escolares básicas, de acordo com a edição 2017 do relatório “Innocenti”, da Unicef, que analisou a situação das crianças em 41 países ricos.

A percentagem diz respeito aos adolescentes de 15 anos que apresentam lacunas em áreas consideradas básicas como a leitura e as ciências, como sublinhou à Rádio Latina Sandra Visscher, diretora da secção luxemburguesa da Unicef.

A situação afeta não só o percurso da criança, mas também o futuro do país. É um efeito bola de neve, como explica a diretora da Unicef Luxemburgo.

Na edição 2017 do estudo “Innocenti”, que analisou 41 países a partir de nove indicadores que influenciam o bem-estar dos menores, o Luxemburgo surge em 14° lugar na classificação geral. O ‘ranking’ é liderado por Noruega, Alemanha e Dinamarca. No outro extremo, estão Roménia, Bulgária e Chile.

Entre as diferentes componentes tidas em conta, o Luxemburgo obtém melhor pontuação no indicador “crescimento económico sustentável e emprego”, no qual aparece em terceiro lugar.

Portugal, por exemplo, é o primeiro em matéria de de “saúde e bem-estar”, apesar de surgir em 18° no ‘ranking’ geral.

