Cerca de 3,9 toneladas de antibióticos consumidas por ano no Luxemburgo

São consumidas, em média, 3,9 toneladas de antibióticos por ano no Luxemburgo, segundo estimativas do Ministério da Saúde, divulgadas à margem do Dia Europeu de Informação sobre os Antibióticos, que se assinala amanhã.

Cerca de 93% destes fármacos são consumidos em ambulatório e os restantes 7% nos hospitais. Trata-se de números considerados excessivos pelo ministério liderado por Lydia Mutsch, que aponta o exemplo da medicina veterinária, onde foram administrados 1.800 kg em 2015.

Ainda no mês de setembro, o Governo anunciou que vai desbloquear 100 mil euros para a luta contra a resistência antimicrobiana.

O investimento insere-se num projeto internacional, que junta outros cinco países – Alemanha, Holanda, Reino Unido, África do Sul e Suíça –, em prol do desenvolvimento de novos tratamentos para infeções associadas à resistência aos antibióticos.

O investimento dos seis países ronda os 56,5 milhões de euros, uma verba que se destina à Global Antibiotic Research and Development Partnership (GARDP).

