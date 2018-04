Cerca de 5,2% das mulheres que dão à luz no Luxemburgo têm mais de 40 anos

A taxa de mulheres que têm filhos depois dos 40 anos de idade aumentou nos últimos anos no Luxemburgo. Em 2015, 327 mulheres que deram à luz no grão-ducado tinham entre 40 e 49 anos, segundo um novo relatório da Caixa Nacional de Saúde (CNS). O número corresponde a cerca de 5,2%, quando, em 2009, essa proporção rondava os 3,9%.

Por outro lado, a proporção de jovens a dar à luz antes dos 20 anos de idade baixou ligeiramente. Foram 75 casos em 2015, verificando-se uma descida de 0,8%.

A maioria – 61,7% – tinha entre 30 e 39 anos. Já as dos 20 aos 29 representam quase 32% do total.

No total, em 2015, deram à luz nas maternidades luxemburguesas 6.315 mulheres. Comparando com 2006, houve um aumento de 17%

A CNS revela também que 88% das mulheres que tiveram os seus filhos no grão-ducado, em 2015, eram residentes. As não residentes correspondem a 12% do total.

Redação Latina