Cerca de 61 milhões de euros para o Mali até 2019

Sessenta e um milhão de euros. É esta a contribuição luxemburguesa para a cooperação e desenvolvimento do Mali para o período 2015-2019. A verba foi revelada à margem da visita do primeiro-ministro, Xavier Bettel, ao país africano.

O líder do Executivo esteve no Mali nos últimos dois dias, tendo visitado o campo de treino Koulikouro, onde estão dois soldados luxemburgueses no âmbito da missão de formação da União Europeia.

Dos vários pontos da agenda, destaque para o encontro com o primeiro-ministro maliano, Abdoulaye Idrissa Maiga, no qual participou também o homólogo belga, Charles Michel, e também para a reunião com o presidente da república do Mali, Ibrahima Boubacar Keita. Encontro que serviu para reforçar as relações bilaterais.

Bettel segue agora viagem até à Costa do Marfim, onde irá participar na quinta cimeira da União Africana e da União Europeia.

Redação Latina