Cerca de 71% dos fronteiriços são donos da casa onde vivem

Cerca de 71% dos agregados familiares fronteiriços, que trabalham no Luxemburgo, são donos da casa ou apartamento onde vivem, de acordo com um inquérito do Banco Central do Luxemburgo (BCL), realizado em cooperação com o Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER).

A taxa é ligeiramente superior à dos agregados residentes. Segundo a última série de infografias sobre o país, publicada anualmente pelo Portal Oficial do Grão-Ducado do Luxemburgo, a proporção de famílias residentes proprietárias ronda os 69%.

Segundo o estudo do BCL, que analisa os comportamentos financeiros e hábitos de consumo dos fronteiriços, a taxa de proprietários é bastante mais elevada na Bélgica, situando-se nos 79%. Já na Alemanha, cai para os 60%.

Segundo os últimos dados do Instituto Nacional da Estatística (STATEC) e do Observatório da Habitação, divulgados em janeiro, os preços da habitação aumentaram 4,9% num ano, no grão-ducado.

Redação Latina