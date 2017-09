Cerca de uma centena de bicicletas roubadas desde o início do ano

Estão em alta os roubos de bicicletas no Luxemburgo. Só entre janeiro e junho desde ano, foram roubados cerca de cem veículos, segundo dados da polícia revelados pelos ministros da Segurança Interna, Étienne Schneider, e do Desenvolvimento Sustentável, François Bausch.

Na última década, entre 2006 e 2016, foram furtados mais de 1.500 veículos.

Já na comparação entre o primeiro semestre deste ano e o mesmo período do ano passado, verifica-se um aumento de 73,68% do número de bicicletas roubadas.

A subida prende-se com o próprio aumento do número de bicicletas normais e elétricas em circulação no Luxemburgo, dizem os ministros, acrescentando que isso resulta do facto deste meio de transporte ser cada vez mais popular no país.

Numa tentativa de prevenir os roubos, a polícia propõe há vários anos um serviço de registo de bicicletas, que consiste na gravação de um código no veículo e que pode ajudar a detetar uma bicicleta roubada. Nos últimos dez anos, foram registadas quase três mil bicicletas graças a esse serviço.

Os dados foram revelados pelos ministros da Segurança Interna e Desenvolvimento Sustentável na resposta a uma questão parlamentar da deputada Josée Lorsché (déi Gréng).

Redação Latina