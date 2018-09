Cerca de 31% dos adultos no Luxemburgo anos sofrem de hipertensão arterial

Cerca de 31% dos residentes entre os 25 e os 65 anos de idade sofrem de hipertensão arterial. Trata-se de um dos valores mais elevados da Europa, segundo dados do Ministério da Saúde revelados à margem do Dia Mundial do Coração, que se assinala na quarta-feira (26 de setembro).

Os dados mostram também que a probabilidade de sofrer de hipertensão aumenta com a idade. A partir dos 60 anos, quase dois terços dos residentes são afetados. Olhando para os sexos, percebe-se que os homens apresentam um risco mais elevado do que as mulheres. Além disso, uma em cada duas pessoas desconhece que tem esta doença silenciosa.

As doenças cardiovasculares são a primeira causa de morte no mundo, estando na origem de 17,7 milhões de óbitos por ano.

Por cá, as estatísticas mais recentes, referentes a 2016, confirmam que este tipo de patologias continuam a ser a primeira causa de morte, representando 38,1% do total.

Redação Latina