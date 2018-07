Cerca de metade dos franceses do Luxemburgo vive na capital

Cerca de metade dos franceses do grão-ducado vive na cidade do Luxemburgo. Este é um dos dados divulgados pelo Instituto Nacional da Estatística (STATEC), na véspera do feriado nacional no país vizinho. Depois dos italianos, portugueses e luxemburgueses, o STATEC divulga agora uma série de informações sobre a comunidade francesa.

Fica-se então a saber que vivem no grão-ducado 45.822 franceses. A 1 de janeiro deste ano, a comunidade francesa correspondia a 7,6% da população total, quando em 1970 não ia além dos 2,5%.

Cerca de 44% dos franceses do Luxemburgo vivem na capital do país. Hesperange e Strassen completam o pódio das comunas com mais residentes gauleses.

A média de idades da comunidade francesa ronda os 35,5 anos, bem abaixo dá média de 41,6 anos dos luxemburgueses e de 37 dos estrangeiros.

O STATEC revela também que os franceses representam apenas 9,6% do total das 27.642 pessoas que pediram e obtiveram a nacionalidade luxemburguesa entre 2010 e 2017.

Redação Latina