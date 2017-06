Cerca de um terço da população do Luxemburgo tem excesso de peso

Cerca de um terço da população adulta do Luxemburgo tem excesso de peso, segundo dados do European Health Interview Survey.

O estudo, publicado no site do Instituto Nacional da Estatística (STATEC), indica que a taxa de obesidade rondava, em 2014, os 15,6% da população adulta, um valor ligeiramente abaixo da média europeia de 15,9%.

Ao contrário da tendência europeia, por cá o excesso de peso afeta muito mais os homens do que as mulheres. A taxa de homens adultos com excesso de peso era, em 2014, de 39,6%. Entre as mulheres, a percentagem desce para 25,4%.

O estudo revela também que a proporção de pessoas obesas sobe com a idade, sendo a faixa etária dos 65 aos 74 anos a mais afetada. Neste grupo, a taxa é de 20,8%, um valor que desde para os 5,6% entre os jovens dos 18 aos 24 anos.

Outro aspeto determinante diz respeito ao nível de educação: quanto mais baixo é, maior é a proporção de pessoas obesas. Entre os adultos com baixas qualificações, a taxa é de 22,8%, ao passo que junto das pessoas com qualificações elevadas ronda os 11,5%.

O European Health Interview Survey nota ainda que 35,8% dos residentes com mais de 18 anos não consomem fruta ou legumes todos os dias, uma das regras de ouro para combater o excesso de peso.

