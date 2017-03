CFL indemniza passageiros afetados pelo acidente ferroviário

As companhias dos caminhos de ferro do Luxemburgo (CFL) e de França (SNCF) vão indemnizar os passageiros afetados pelos transtornos, que resultaram do acidente ocorrido no Luxemburgo no dia 14 de fevereiro, que envolveu comboios dos dois países.

O tráfego ferroviário entre Metz e a cidade do Luxemburgo só ficou normalizado esta semana.

Os utentes que compraram um passe semanal ou mensal no Luxemburgo devem enviar uma carta à companhia CFL, com o respetivo formulário preenchido, acompanhado do original do passe e da referência bancária.

A indemnização só abrange 50% dos custos, relativos ao período entre 14 e 28 de fevereiro.

Os documentos, podem ser descarregados em cfl.lu e, devem ser enviados para:

CFL Activité Voyageurs Trains AV1/Td – 9, place de la gare L-1616 Luxembourg.

No caso de França, o endereço é:

Centre de Relation Clients TER Grand Est – BP 23915 – Nancy Cedex.

Redação Latina