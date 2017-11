CGFP reconhece que há problemas no recrutamento para a função pública (C/ÁUDIO)

A Confederação Geral da Função Pública (CGFP) reconhece a existência de um problema de recrutamento de pessoal na função pública luxemburguesa.

Max Lemmer, assessor de imprensa da CGFP, afirmou à Rádio Latina que é necessário alterar o actual sistema, no que diz respeito à preparação dos candidatos e, sobretudo, ao exame do concurso, onde a taxa de chumbos é elevada, antes de avançar com novas medidas.

Dan Kersch, o ministro da tutela, afirmou esta manhã à RTL que está a refletir sobre a possibilidade de abrir mais vagas na função pública para os residentes estrangeiros.

Atualmente há 10 % de funcionários públicos não-luxemburgueses.

Max Lemmer sublinha que esta taxa é superior à de muitos países.

A CGFP defende que os ministérios, a magistratura e a polícia devem ser reservados exclusivamente a cidadãos luxemburgueses.

A CGFP alinha com Dan Kersch, no que diz respeito ao domínio da língua luxemburguesa, como condição importante para o acesso à função pública.

