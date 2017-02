“Chained to The Rythm” de Katy Perry já tem teledisco

O novo tema de Perry, música e vídeo, contou com participação de Skip Marley, neto do lendário Bob Marley, filho de Cedella Marley, produção de Max Martin e composição de Sia.

“Chained to The Rythm”, o mais recente single de Katy Perry já tem teledisco.

Katy Perry lançou o single inicialmente em 9 de fevereiro, amplamente divulgado nas rádios e na internet, e apresentou-o ao vivo na cerimónia dos Grammy Awards deste ano.

“Chained to The Rythm” é o primeiro avanço do próximo álbum da cantora, a editar brevemente.