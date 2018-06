Chiche, a cozinha de um chefe sírio que emprega quem mais precisa (C/ÁUDIO)

Chadi Bekdach chegou ao Luxemburgo em setembro de 2015. Como milhares, vinha à procura de refúgio na Europa, deixando para trás o país natal, a Síria, em plena guerra. Trabalhou na restauração em Beirute e em Damasco, mas hoje tem os pés bem assentes no Luxemburgo. Com ajuda, abriu um restaurante na capital. Além da comida tradicional do Médio Oriente, o projeto tem uma missão muito clara: dar trabalho a quem mais precisa e tem dificuldades em entrar no mercado.

Reportagem de Diana Alves e sonoplastia de Hélder Rodrigues