CHL tem novo equipamento nas urgências para politraumatizados

A urgência do Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL), em Strassen, tem uma nova sala destinada às vítimas de politraumatismo.

A nova sala está equipada para prestar cuidados de emergência a dois pacientes em simultâneo, que serão acompanhados por uma equipa médica multidisciplinar, disponível 24h/24h.

A falta de espaço deixa de ser um problema, podendo receber vários médicos: anestesistas, cirurgiões, neurologistas, radiologistas e outros profissionais de saúde.

O Serviço Nacional de Neurocirurgia e o Instituto Nacional de Cirurgia Cardiovascular e de Cardiologia, localizados no mesmo recinto hospitalar, vão também beneficiar desta melhoria de instalações.

Outra novidade é que com estas inovações o CHL passa a ser certificado como centro de traumatologia da Grande Região.

Em 2017, foram tratados no CHL 74 pacientes com politraumatismo, representando mais 20 doentes do que em 2016.

De acordo com o mais recente estudo “Retrace”, do Instituto de Saúde do Luxemburgo, os traumatismos são uma das causas mais frequentes de morte no grão-ducado. A cada 33 horas morre uma pessoa vítima de acidente de viação, queda ou queimadura.

Redação Latina