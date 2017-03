Chris Martin revela as suas três músicas favoritas

No final da festa, Martin publicou no Twitter:

“Olá a todos. Gostaria de vos agradecer a todos pelas mensagens de parabéns que recebi; Sou um sortudo”.

“Em troca, aqui estão as minhas três canções preferidas do momento:

‘All Night’ – Chance The Rapper

‘Blinded By Your Grace pt.1’ – Stormzy

‘Makeba’ – Jain”