Cibersegurança no feminino durante uma semana no Luxemburgo

A cibersegurança é um fenómeno cada vez mais global e o Luxemburgo não é exceção.

Arranca hoje, no Grão-Ducado, a segunda edição da semana da cibersegurança, com um foco especial no lugar das mulheres neste setor.

O evento dura até ao próximo sábado, com a participação de mais de 600 especialistas, em diversas conferências e ateliês organizados por agentes conhecidos, nomeadamente o PwC e o hack.lu.

O governo luxemburguês apoia o setor há 15 anos, tendo lançado a plataforma SECURITYMADEIN.LU – que organiza este evento -, para promover a cibersegurança e fornecer novas ferramentas e serviços aos agentes públicos e privados.

Os governos e as empresas querem perceber quais são os possíveis riscos para a segurança pública ou para os seus negócios e como enfrentar as ameaças, salvaguardando os seus dados contra ataques cibernéticos.

Mais pormenores em www.securitymadein.lu.

Redação Latina