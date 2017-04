Ciclismo: Astana alinha na Liège-Bastogne-Liège apesar da morte de Scarponi

A equipa Astana alinhou hoje na ‘clássica’ Liège-Bastogne-Liège, apesar do falecimento de Michele Scarponi, o ciclista italiano que morreu este sábado atropelado por uma carrinha enquanto treinava.

Em memória do italiano, vencedor do Giro 2011, foi cumprido um minuto de aplausos em homenagem a ‘Scarpa’.

Scarponi morreu este sábado, aos 37 anos, na sequência de um atropelamento durante um treino nas imediações de Ancona.

O italiano estava a preparar-se para liderar a Astana na edição deste ano do Giro, que começa no próximo dia 05 de maio, na Sardenha, devido à lesão do companheiro e compatriota Fabio Aru.

A clássica Liège-Bastogne-Liège foi hoje ganha pelo espanhol Alejandro Valverde (Movistar), que venceu a prova pela quarta vez.