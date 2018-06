Ciclovias PC6 e PC15 encerradas devido a lagartas dos pinheiros

É uma questão de saúde pública. A Administração das Pontes e Estradas tem em curso uma ação de destruição de ninhos de lagartas dos pinheiros em vários locais do país. A exemplo do troço da ciclovia (PC6) entre Esch-sur-Alzette e Ehlerange que está fechado durante as próximas três semanas e da ciclovia PC15 que, segundo as previsões da Pontes e Estradas, só reabrirá a 22 de junho.

Os ninhos têm um aspeto de novelo de seda, facilmente identificáveis nas copas dos pinheiros, onde as lagartas permanecem em crescimento ativo.

A lagarta do pinheiro (ou processionária) enfraquece esta árvore, provocando-lhe a morte. Caso este inseto entre em contacto com humanos tem também efeitos nocivos. Irritações na pele, nos olhos, vertigens e dificuldades respiratórias são alguns dos sintomas possíveis. No caso de cães e de outros animais, o contacto com a lagarta pode ser fatal.

O Ministério da Saúde emitiu um alerta no início do mês para sensibilizar a população sobre o perigo que estas lagartas representam, apelando a evitar todo o tipo de contacto com o inseto.

Redação Latina