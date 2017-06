Cidade do Luxemburgo é a 107ª mais cara do mundo

cidade do Luxemburgo é a 107ª cidade mais cara do mundo, de acordo com um estudo da Global Mercer sobre o custo de vida 2017 que analisou 209 cidades de todo o mundo.

O ranking das cidades mais caras do mundo é liderado por Luanda, seguida por Hong Kong, Tóquio, Zurique e Singapura. No fundo da tabela, estão Skopje, Bisqueque e Tunes.

A Mercer é responsável por desenvolver “estudos individuais referentes ao custo de vida e ao custo de arrendamento para cada uma das cidades analisadas”, que no 23.º estudo anual revela “fatores como a instabilidade dos mercados imobiliários e a inflação de bens e serviços” como uma contribuição para o valor global das “expatriações no atual ambiente”.

Redação Latina / Lusa