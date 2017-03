Cidade do Luxemburgo é 21.ª em termos de qualidade de vida – Mercer

A capital do Luxemburgo ocupa o 21.º lugar do ‘ranking’ das cidades com melhor qualidade de vida, elaborado pela consultora Mercer. A lista de 231 cidades é liderada por Viena (Áustria), enquanto Bagdade (Iraque) surge na última posição. Face à última edição da classificação, o Grão-Ducado desceu dois lugares.

Segundo o estudo ‘Quality of Living’ – elaborado anualmente pela consultora e que vai na 19.ª edição, – entre as dez cidades mais bem classificadas encontram-se oito localidades europeias.

O ‘top 10’ das cidades com melhor qualidade de vida é encabeçado pela capital austríaca (pelo oitavo ano consecutivo), seguindo-se Zurique (Suiça), Auckland (Nova Zelândia) Munique (Alemanha), Vancouver (Canadá), Dusseldorf (Alemanha), Frankfurt (Alemanha), Genebra (Suíça), Copenhaga (Dinamarca) e Basileia (Suíça), que se estreia na lista, em 10.º lugar.

Comparativamente a anos anteriores, a consultora refere que “a maioria das cidades europeias manteve-se estável neste ranking, à exceção de Bruxelas (Bélgica, 27.º lugar), que caiu seis lugares devido aos problemas de segurança causados pelos ataques terroristas.

Roma (Itália, 57.º lugar) aparece como a outra exceção, ao descer quatro posições no seguimento de problemas referentes à remoção de resíduos.

Redação Latina / Lusa