Cidade do Luxemburgo é a segunda mais “relaxada” do mundo – Geo Magazin

É mais uma classificação que dá destaque à capital do grão-ducado. De acordo com uma lista elaborada pela edição alemã da revista de viagens Geo Magazin, que analisou 150 cidades, a cidade do Luxemburgo é uma das dez mais relaxadas do mundo.

No ‘ranking’, divulgado agora nas redes sociais pelo Visit Luxembourg, a capital luxemburguesa aparece no segundo lugar, apenas depois da cidade alemã de Estugarda.

De acordo com a Geo Magazin, a cidade do Luxemburgo destaca-se das outras no que diz respeito à saúde mental dos habitantes, algo que, segundo a revista, se pode explicar pela “quantidade de espaços verdes, boa segurança social e fraca densidade populacional” que caracterizam a capital.

Depois de Estugarda e Luxemburgo, a também germânica Hanover fecha o pódio. A completar a lista estão Berna (4.ª), Munique (5.ª), Bordeaux (6.ª), Edimburgo (7.ª), Sidney (8.ª), Graz (9.ª) e Hamburgo (10.ª).

Para a elaboração do ‘ranking’, foram tidos em conta fatores como poluição sonora, atmosférica e luminosa e conflitos sociais. Fatores que, segundo a Geo Magazin, podem causar stress.

Redação Latina