Foto: Lusa

Há cerca de quatro mil pessoas que recorrem ao cigarro eletrónico, no Luxemburgo.

Este grupo representa menos de 1% da população.

Por outro lado, 79% desses fumadores combinam o vapor do cigarro eletrónico com o do tabaco tradicional.

A Fundação Cancro diz que “lamenta esta atitude ”.

De referir, ainda, que só 24% dos fumadores é que optam pelo cigarro eletrónico, como método transitório para deixar de fumar.

Redação Latina