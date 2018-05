Cimeira UE-Balcãs em Sófia com Xavier Bettel

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, está em Sófia (Bulgária), onde participa esta quinta-feira na cimeira União Europeia-Balcãs, a primeira do género dos últimos 15 anos. Trata-se da primeira cimeira desta natureza, nos últimos 15 anos.

A agenda de trabalho do primeiro-ministro já começou ontem, com um jantar informal, oferecido pelo primeiro-ministro da Bulgária, Boyko Borissov, que assegura a presidência semestral da UE.

A convite do presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, os líderes europeus já se reuniram para discutir assuntos polémicos como o acordo nuclear do Irão e as taxas alfandegárias norte-americanas às importações de aço e de alumínio – que não afeta provisoriamente a UE -, sem esquecer a investigação e a inovação numa Europa digital.

Os chefes de Estado e de Governo dos 28 procuram reafirmar hoje em Sófia, “o compromisso da UE para com os seus parceiros dos Balcãs Ocidentais” e reiterar “a pertença da região à família europeia, com dirigentes de Albânia, Bósnia-Herzegovina, Sérvia, Montenegro, Antiga República Jugoslava da Macedónia e Kosovo.

O reforço das ligações entre o bloco comunitário e a região, no que se refere à conetividade digital, humana e de infra-estruturas, e o compromisso para um trabalho mais próximo para enfrentar “os desafios comuns, como a segurança, a migração, os acontecimentos geopolíticos e as boas relações de vizinhança”, constam também da ordem de trabalhos de uma Cimeira que não tratará o tema do alargamento.

Donald Tusk preside à reunião, que vai contar com a presença do presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e da Alta representante para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Federica Mogherini.

Redação Latina