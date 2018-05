Uma em cada cinco crianças do Luxemburgo estão expostas à pobreza

Cerca de uma em cada cinco crianças no Luxemburgo estão expostas à pobreza, o que equivale a cerca de 22% do total. A situação agrava-se nas famílias monoparentais, com 50% das crianças em risco de pobreza.

Os números são sublinhados pela secção luxemburguesa da Caritas, à margem do lançamento da campanha anual da organização em prol das crianças mais carenciadas.

Há vários anos que a Caritas Luxemburgo desenvolve projetos de apoio aos menores desfavorecidos, desde centros de dia a estruturas de acolhimento e acompanhamento, passando ainda por colónias de férias e mercearias sociais. Cerca de 14.000 crianças e jovens beneficiam todos os anos destes serviços.

É para dar continuidade as estas iniciativas que a Caritas aproveita o mês de maio, que começa amanhã, para lançar um apelo à generosidade da população, à semelhança do que tem feito nos anos anteriores,

Os donativos podem ser feitos por transferência bancária (IBAN LU34 1111 0000 2020 0000 com a referência « Caritas Challenge ») ou através do site da organização ( www.caritas.lu ).

Redação Latina