Cinco fins-de-semana prolongados em 2017

O Luxemburgo tem dez feriados nacionais, no seu calendário, e cinco deles vão ser celebrados, em 2017, em segundas ou sextas-feiras. Isto quer dizer que vamos ter cinco fins-de-semana prolongados.

A “segunda-feira de Páscoa” vai ser celebrada a 17 de Abril. Segue-se depois o 1° de Maio, “Dia do Trabalhador”, também numa segunda-feira. Por sua vez a “segunda-feira de Pentecostes” vai ser assinalada no dia 5 de Junho.

O Luxemburgo celebra a Festa Nacional, na sexta-feira, 23 de Junho, que se traduz em mais um fim-de-semana prolongado.

O maior fim-de-semana será, sem dúvida, o do Natal. O dia 25 de Dezembro, dia de Natal, vai ser celebrado, em 2017, numa segunda-feira. No dia seguinte, cumpre-se o feriado de 26 de Dezembro. Quem não trabalhou no fim-de-semana vai, por isso, gozar quatro dias seguidos de descanso.

Há outros feriados, às quintas-feiras, propícios a fins-de-semana prolongados, nomeadamente o 25 de Maio, “Dia da Ascensão”.

A última possibilidade de fazer ponte em 2017 é o feriado cristão de “Nossa Senhora da Assunção”, que vai ser assinalado na terça-feira, dia 15 de Agosto.

Imagem: Flirck/anka.albrecht