Cinco jogadores lusófonos na seleção de futebol do Luxemburgo

Há três jogadores lusodescendentes e dois de origem cabo-verdiana, na lista de convocados da seleção luxemburguesa de futebol para a dupla jornada, deste mês, frente à França e a Cabo Verde.

O selecionador Luc Holtz, chamou hoje 23 jogadores para estas duas partidas que vão ser disputadas no estádio Josy Barthel.

O primeiro duelo é com a França, no dia 25, a contar para a fase de qualificação do Mundial2018, e o segundo é um amigável, no dia 28, frente à seleção de Cabo Verde.

O Luxemburgo-França vai ser um duelo de extremos, entre o último classificado e o primeiro do grupo de apuramento para a fase final do Mundial da Rússia.

Daniel da Mota, Yann Matias e Eric Veiga são os três lusodescendentes convocados para esta jornada dupla.

Christopher Martins e Gerson Rodrigues são os dois elementos de origem cabo-verdiana, chamados por Luc Holtz.

Redação Latina