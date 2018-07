Mais de cinco mil alunos passaram para o ensino secundário

Cerca de 5 100 alunos concluíram, com sucesso, o ensino fundamental, ou seja, o sexto ano de escolaridade.

Grande parte, 48,6% (47,9%, em 2017) dos alunos ingressam no secundário geral (antigo técnico), no próximo ano letivo.

Por sua vez, 38,7% (36,7% em 2017) transitam para o secundário clássico.

De referir, ainda, que 12,2% (contra 15%, em 2017) dos cerca de 5 100 alunos vão prosseguir as aulas no regime preparatório, que faz parte do secundário geral.

Já 0,5% (contra 0,4%, em 2017) dos alunos não conseguiram passar do fundamental para o secundário.

