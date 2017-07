Mais de cinco mil alunos passaram para o ensino secundário

Cerca de 5 100 alunos concluíram com sucesso o ensino fundamental (ensino básico, em Portugal).

A partir do próximo ano letivo, 47,9% (47,7%, em 2016) desses alunos vão ingressar no ensino secundário técnico. Já 36,7% (35,5% em 2016) transitam para o ensino secundário, o chamado liceu clássico.

Continuando a esmiuçar os dados divulgados esta tarde pelo Ministério da Educação, apura-se, também, que 15% dos cerca de 5 mil alunos vão prosseguir as aulas no regime preparatório, que faz parte do ensino secundário técnico.

Apenas 0,4% (1% em 2016 ) não conseguiu ‘carimbar’ a passagem para o secundário e vai repetir o último ciclo do fundamental.

Redação Latina