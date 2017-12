Cinco novas petições abertas a assinaturas

O site do Parlamento tem desde hoje cinco novas petições públicas, que já podem ser assinadas.

Um dos documentos reivindica uma participação financeira mais elevada da Caixa Nacional de Saúde relativamente ao uso de óculos.

Uma outra petição quer que seja aberta uma secção francófona no ensino primário e secundário da escola europeia/internacional em Junglinster a partir da próxima rentrée escolar.

Se as petições recolherem mais de 4.500 assinaturas até 2 de fevereiro, será realizado um debate no Parlamento, com os autores das petições, deputados e ministros responsáveis pelos assuntos em questão.

Desde a criação do sistema de petição pública, em março 2014, já foram organizados 22 debates.

Redação Latina