Cinqfontaines: Norovírus na origem de surto de gastroenterite em colónia de férias

Confirmação do Ministério da Saúde: a propagação rápida do norovírus está na origem do surto de gastroenterite que afetou 41 crianças e 16 adultos no passado dia 7 de agosto, numa colónia de férias, em Cinqfontaines. É isso que revelam os resultados das análises efetuadas pelas autoridades de Segurança Alimentar.

Num comunicado divulgado à imprensa, o ministério acrescenta que, neste momento, crianças e adultos estão bem de saúde, depois de terem recebido acompanhamento médico.

O ministério aproveita ainda para lembrar que o norovírus se transmite apenas entre humanos. “Trata-se de um vírus altamente contagioso, que se propaga rapidamente, mas que não representa um risco grave para uma pessoa considerada saudável”, sublinha o ministério.

